Официально: Гончаренко - новый главный тренер "Краснодара"

Фото сайт "Краснодара"

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до июня 2023 года.

У руля "быков" белорусский специалист сменил уволенного накануне Мурада Мусаева.

Ранее Гончаренко возглавлял БАТЭ, "Кубань", "Урал", "Уфу" и ЦСКА.

"Краснодар" по итогам 24 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Из других турниров команда уже вылетела.

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