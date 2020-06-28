Официально: Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

Теги цска москвавиктор гончаренко

Официально: Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в команду. Об этом сообщает пресс-служба "армейцев".

Напомним, специалист подал в отставку после разгромного матча 23-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:4) и уехал в Беларусь.

В СМИ писали, что его место может занять старший тренер команды Сергей Овчинников, который готовил ЦСКА к матчу с "Динамо" (0:0).

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2015 года. После 24 туров РПЛ команда занимает 5 место в турнирной таблице.

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Журналист "Спорт-Экспресса": Гончаренко остается в ЦСКА

Журналист "Спорт-Экспресса": Гончаренко остается в ЦСКА

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