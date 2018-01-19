Официально: Горетцка летом перейдет в "Баварию"

Теги бавария мюнхеншалькелеон горетцка

Официально: Горетцка летом перейдет в "Баварию"
Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка станет игроком "Баварии", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с мюнхенским клубом контракт до 2022 года, который вступит в силу летом. Хавбек достанется "Баварии" бесплатно.

22-летний Горетцка выступает за "Шальке" с 2013 года, провел за клуб 130 матчей и забил 19 голов. За сборную Германии сыграл 12 матчей и забил 6 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Шальке": "Горетцка решил перейти в "Баварию". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 18 44
2 РБ Лейпциг 18 31
3 Боруссия Дортмунд 19 30
4 Шальке 18 30
5 Байер Леверкузен 18 28
6 Боруссия Менхенгладбах 18 28
7 Аугсбург 18 27
8 Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт 18 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 19 25
12 Вольфсбург 18 20
13 Штутгарт 18 20
14 Фрайбург 18 20
15 Майнц 05 18 17
16 Вердер Бремен 18 16
17 Гамбург 18 15
18 Кельн 18 9
Полная таблица

топ-5 тегов