Официально: Горетцка летом перейдет в "Баварию"
Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка станет игроком "Баварии", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист подписал с мюнхенским клубом контракт до 2022 года, который вступит в силу летом. Хавбек достанется "Баварии" бесплатно.
22-летний Горетцка выступает за "Шальке" с 2013 года, провел за клуб 130 матчей и забил 19 голов. За сборную Германии сыграл 12 матчей и забил 6 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.
Не пропустите: "Шальке": "Горетцка решил перейти в "Баварию". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|18
|44
|2
|РБ Лейпциг
|18
|31
|3
|Боруссия Дортмунд
|19
|30
|4
|Шальке
|18
|30
|5
|Байер Леверкузен
|18
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|28
|7
|Аугсбург
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|27
|10
|Ганновер 96
|18
|26
|11
|Герта
|19
|25
|12
|Вольфсбург
|18
|20
|13
|Штутгарт
|18
|20
|14
|Фрайбург
|18
|20
|15
|Майнц 05
|18
|17
|16
|Вердер Бремен
|18
|16
|17
|Гамбург
|18
|15
|18
|Кельн
|18
|9