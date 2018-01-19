Официально: Горетцка летом перейдет в "Баварию"



Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка станет игроком "Баварии", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с мюнхенским клубом контракт до 2022 года, который вступит в силу летом. Хавбек достанется "Баварии" бесплатно.

22-летний Горетцка выступает за "Шальке" с 2013 года, провел за клуб 130 матчей и забил 19 голов. За сборную Германии сыграл 12 матчей и забил 6 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

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