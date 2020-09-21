Официально: Гюндоган заразился коронавирусом

Теги манчестер ситиилкай гюндоганкоронавирус

Официально: Гюндоган заразился коронавирусом

У третьего игрока "Манчестер Сити" выявлена коронавирусная инфекция, сообщает официальный сайт клуба.

Две недели назад COVID-19 был обнаружен у Эмерика Ляпорта и Рияда Махреза, а теперь положительный тест сдал Илкай Гюндоган.

Немецкого футболиста, согласно протоколу АПЛ, отправили на 10-дневный карантин.

Новый сезон стартует для "Сити" сегодня матчем с "Вулверхэмптоном".

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