Официально: Гюндоган заразился коронавирусом

У третьего игрока "Манчестер Сити" выявлена коронавирусная инфекция, сообщает официальный сайт клуба.

Две недели назад COVID-19 был обнаружен у Эмерика Ляпорта и Рияда Махреза, а теперь положительный тест сдал Илкай Гюндоган.

Немецкого футболиста, согласно протоколу АПЛ, отправили на 10-дневный карантин.

Новый сезон стартует для "Сити" сегодня матчем с "Вулверхэмптоном".

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