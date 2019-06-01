Официально: Хаби Алонсо - новый тренер дубля "Реал Сосьедада"

Легендарный испанский футболист Хаби Алонсо возглавил дубль "Реал Сосьедада", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт до лета 2021 года. В ближайшее время будет представлен тренерский штаб 37-летнего специалиста.

Стоит отметить, что дубль "Реал Сосьедада" выступает в Сегунде Б - третьем по силе испанском дивизионе.

Ранее Алонсо работал с детской командой мадридского "Реала" (U-13) и привёл её к чемпионству в своей возрастной категории.

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