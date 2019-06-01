Официально: Хаби Алонсо - новый тренер дубля "Реал Сосьедада"

Теги реал сосьедад iiхаби алонсо

Официально: Хаби Алонсо - новый тренер дубля "Реал Сосьедада"

Легендарный испанский футболист Хаби Алонсо возглавил дубль "Реал Сосьедада", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт до лета 2021 года. В ближайшее время будет представлен тренерский штаб 37-летнего специалиста.

Стоит отметить, что дубль "Реал Сосьедада" выступает в Сегунде Б - третьем по силе испанском дивизионе.

Ранее Алонсо работал с детской командой мадридского "Реала" (U-13) и привёл её к чемпионству в своей возрастной категории.

Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2015-2019). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ узнали подробности трагического ДТП с участием Рейеса

СМИ узнали подробности трагического ДТП с участием Рейеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов