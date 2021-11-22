Официально: Хачатурянц избран президентом РПЛ

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Пресс-служба РПЛ объявила о назначении Ашота Хачатурянца на пост президента лиги.

53-летний функционер был единогласно избран на сегодняшнем общем собрании Премьер-лиги. Срок полномочий - 5 лет.

5 октября должность президента РПЛ покинул Сергей Прядкин, в тот же день Хачатурянц стал исполняющим обязанности главы лиги.

Стоит отметить, что Хачатурянц по-прежнему возглавляет судейский комитет РФС.

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