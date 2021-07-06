Официально: Хакими - футболист "ПСЖ"
Фото: инстаграм Хакими/Автор неизвестен
"ПСЖ" на своем официальном сайте объявил о подписании футболиста сборной Марроко и миланского "Интера" Ашрафа Хакими.
Отмечается, что футболист подписал с парижским клубом соглашение рассчитаное до 2026 года.
Ранее в СМИ сообщалось о следующих условиях данного трансфера: "ПСЖ" заплатит за Хакими 60 миллионов евро, еще 8 миллионов – бонусы, которые легко активировать, еще 3 миллиона – труднее.
В прошедшем сезоне Хакими сыграл 37 матчей за "Интер" в Серии А, в которых забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.
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