Официально: Хакими перешёл из "Реала" в "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Реала" Ашрафа Хакими.

"Шмели" арендовали 19-летнего марокканца до лета 2020 года. Пока неизвестно, есть ли в договоре между клубами пункт о возможности выкупа перспективного фулбека.

Хакими является воспитанником "Реала", за основную команду "сливочных" выступает с 2017 года, сыграл 17 матчей и забил 2 гола.

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