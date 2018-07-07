Официально: Халилович перешёл в "Милан"

Бывший полузащитник "Гамбурга" Ален Халилович стал игроком "Милана", сообщает официальный сайт клуба.

22-летний хорват, который являлся свободным агентом, заключил с "россонери" контракт до лета 2021 года.

Напомним, что кроме "Гамбурга" Халилович выступал за загребское "Динамо", "Барселону", хихонский "Спортинг" и "Лас Пальмас". В его активе 9 матчей в составе сборной Хорватии.

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