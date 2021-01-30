Официально: Халк заключил контракт с бразильским клубом

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Официально: Халк заключил контракт с бразильским клубом

Несмотря на наличие предложений от европейских клубов, бразильский форвард Халк решил вернуться на родину.

34-летний футболист подписал соглашение с "Атлетико Минейро". Контракт между сторонами рассчитан до декабря 2022 года.

Нападающий присоединился к новой команде на правах свободного агента. В конце прошлого года он бесплатно покинул "Шанхай СИПГ".

За последний месяц СМИ сватали Халка в "Зенит", "Порту", а также клубы из Франции, Турции и Англии.

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