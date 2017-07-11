Официально: Хамес переходит в "Баварию"

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии", информирует официальный сайт чемпиона Германии.

В стан немецкого гранда 25-летний хавбек переберется на правах аренды сроком на два года с последующий правом выкупа. Личное соглашение с "Баварией" колумбиец подпишет после того, как пройдет медицинское обследование в новом клубе.

"Мы очень рады, что нам удалось осуществить этот трансфер. Переход Хамеса Родригеса был большим желанием нашего тренера Карло Анчелотти после того, как они вместе успешно поработали в Мадриде. Хамес является универсальным игроком. Этот трансфер поможет нам повысить качество нашей команды", - заявил по случаю подписания Хамеса генеральный директор клуба Карл-Хайнц Румменигге.