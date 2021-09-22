Официально: Хамес Родригес перешел в катарский клуб

Фото: инстаграм Хамеса/Автор неизвестен

Колумбийский полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес стал футболистом катарского клуба "Аль-Райяд".

Детали сделки не сообщаются.

Напомним, что Хамес перешел в "Эвертон" из мадридского "Реала" летом 2020 года. До этого в Европе он выступал за "Порту" и "Монако", откуда перебрался в "Реал" в 2014 году за 75 миллионов евро.

Родригес стал лучшим бомбардиром и автором лучшего гола на чемпионате мира 2014, забил пять мячей.

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