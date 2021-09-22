Официально: Хамес Родригес перешел в катарский клуб

Теги эвертонхамес родригестрансферы

Официально: Хамес Родригес перешел в катарский клубФото: инстаграм Хамеса/Автор неизвестен

Колумбийский полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес стал футболистом катарского клуба "Аль-Райяд".

Детали сделки не сообщаются.

Напомним, что Хамес перешел в "Эвертон" из мадридского "Реала" летом 2020 года. До этого в Европе он выступал за "Порту" и "Монако", откуда перебрался в "Реал" в 2014 году за 75 миллионов евро.

Родригес стал лучшим бомбардиром и автором лучшего гола на чемпионате мира 2014, забил пять мячей.

Также не пропустите: ПСЖ надеется, что Месси сможет сыграть с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В Германии высказались об интересе к Захаряну

В Германии высказались об интересе к Захаряну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов