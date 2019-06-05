Официально: Хамес Родригес покинул "Баварию"

"Бавария" на своём официальном сайте объявила об уходе полузащитника Хамеса Родригеса.

Мюнхенский клуб решил не выкупать колумбийца за 42 миллиона евро, поэтому он вернулся в мадридский "Реал", которому принадлежат права на игрока.

Хамес провёл в "Баварии" два сезона, за этот период он сыграл 67 матчей, забил 15 голов и сделал 20 ассистов.

Контракт 27-летнего футболиста с "Реалом" рассчитан до 2021 года, однако тренерский штаб "бланкос" на него не рассчитывает.

Стоит отметить, что интерес к Хамесу проявляют "Ювентус" и клубы АПЛ.

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