Официально: Хамшик перешел в "Далянь Ифан"

Теги наполимарек хамшикдалянь ифан

Официально: Хамшик перешел в "Далянь Ифан"

Словацкий полузащитник Марек Хамшик перешел из "Наполи" в "Далянь Ифан", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро и она может увеличиться еще на два миллиона за счет бонусов. Хавбек заключил с китайцами трехлетний контракт с зарплатой в девять миллионов евро в год.

31-летний Хамшик выступал за "Наполи" с 2007 года, провел за клуб 520 матчей, забил 121 гол и отдал 111 результативных передач. Ранее играл за "Брешию" и "Слован". За сборную Словакии сыграл 111 матчей и забил 22 мяча. Двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

Не пропустите: Дело в Неймаре: названа причина возможного отказа "Реала" от трансфера Азара. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 24 66
2 Наполи Наполи 23 52
3 Интер Милан Интер Милан 24 46
4 Милан Милан 24 42
5 Рома Рома 23 38
6 Аталанта Аталанта 24 38
7 Лацио Лацио 24 38
8 Фиорентина Фиорентина 24 35
9 Торино Торино 23 34
10 Сампдория Сампдория 24 33
11 Сассуоло Сассуоло 24 30
12 Парма Парма 24 29
13 Дженоа Дженоа 24 28
14 Кальяри Кальяри 24 24
15 Удинезе Удинезе 24 22
16 СПАЛ СПАЛ 24 22
17 Эмполи Эмполи 24 21
18 Болонья Болонья 23 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 24 16
20 Кьево Кьево 24 9
Полная таблица

топ-5 тегов