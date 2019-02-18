Официально: Хамшик перешел в "Далянь Ифан"
Словацкий полузащитник Марек Хамшик перешел из "Наполи" в "Далянь Ифан", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 18 миллионов евро и она может увеличиться еще на два миллиона за счет бонусов. Хавбек заключил с китайцами трехлетний контракт с зарплатой в девять миллионов евро в год.
31-летний Хамшик выступал за "Наполи" с 2007 года, провел за клуб 520 матчей, забил 121 гол и отдал 111 результативных передач. Ранее играл за "Брешию" и "Слован". За сборную Словакии сыграл 111 матчей и забил 22 мяча. Двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.
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