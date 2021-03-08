Официально: Хамшик стал игроком "Гетеборга"

Полузащитник сборной Словакии Марек Хамшик подписал контракт с "Гетеборгом". Соглашение 33-летнего хавбека с клубом рассчитано до конца лета 2021 года, сообщает сайт команды.

Напомним, что в услугах Хамшика были заинтересованны клубы РПЛ. СМИ заявляли о желании "Ростова", "Рубина", ЦСКА, "Локомотива" и "Динамо" подписать бывшего игрока "Наполи". Это было связано с тем, что контракт футболиста с китайским клубом "Далянь Ифан" истек, и Марек решил вернуться в Европу. Однако, в силу разных причин, полузащитник не оказался в России.

Марек Хамшик является рекордсменом "Наполи" по количеству сыгранных матчей и вторым бомбардиром в истории неаполитанского клуба.