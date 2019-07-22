Официально: Ханни покинул "Спартак"

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Официально: Ханни покинул "Спартак"

Полузащитник Софиан Ханни перешёл из "Спартака" в "Аль-Гарафу", сообщает официальный твиттер катарского клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта алжирского хавбека пока не разглашаются.

Ханни выступал за "Спартак" с января 2018 года. С тех пор он забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 38 матчах.

Рыночная стоимость игрока - 6 миллионов евро. Полтора года назад "красно-белые" заплатили за него "Андерлехту" 8 миллионов.

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