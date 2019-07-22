Официально: Ханни покинул "Спартак"
Полузащитник Софиан Ханни перешёл из "Спартака" в "Аль-Гарафу", сообщает официальный твиттер катарского клуба.
رسمياً: الدولي الجزائري سفيان هني يوقع لنادي #الغرافة وسيتم تقديمه رسميا للجمهور ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يُعقد بمقر النادي مساء اليوم (الاثنين) بعد صلاة العشاء. pic.twitter.com/mqXnuPR9jx— Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) 22 июля 2019 г.
Сумма трансфера и условия личного контракта алжирского хавбека пока не разглашаются.
Ханни выступал за "Спартак" с января 2018 года. С тех пор он забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 38 матчах.
Рыночная стоимость игрока - 6 миллионов евро. Полтора года назад "красно-белые" заплатили за него "Андерлехту" 8 миллионов.
Не пропустите: Стали известны все пары квалификации Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" может расторгнуть контракт с Бэйлом
-
Стали известны все пары квалификации Лиги Европы
-
Жеребьёвка квалификации ЛЕ: "Спартак" сыграет с "Туном", "Арсенал" встретится с "Нефтчи"
-
"Краснодар" сыграет с "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов и другие пары
-
СМИ узнали детали возможного обмена Бэйла на Неймара
Лента новостей
-
В РФС дали оценку судейству в матче "Ростов" - "Спартак"
-
Джон О’Ши начал тренерскую карьеру
-
Официально: Ханни покинул "Спартак"
-
"РБ Лейпциг" арендовал защитника "Челси"
-
Ракитич прокомментировал своё будущее в "Барселоне"
-
"Тоттенхэм" близок к приобретению 19-летнего английского таланта
-
Бердыев или Каррера могут возглавить "Динамо"
-
1
"Реал" может расторгнуть контракт с Бэйлом
-
Стали известны все пары квалификации Лиги Европы
-
"Аякс" представил нового защитника, который заменит де Лигта
-
Жеребьёвка квалификации ЛЕ: "Спартак" сыграет с "Туном", "Арсенал" встретится с "Нефтчи"
-
СМИ узнали причину исключения Льориса из заявки "Тоттенхэма" на азиатское турне
-
Названы даты матчей "Краснодара" и "Порту"
-
Де Хеа хочет стать капитаном "Манчестер Юнайтед"
-
"Урал" объявил о переходе игрока сборной Польши
-
Карпин сожалеет, что система VAR не работала на матче "Ростов" - "Спартак"
-
"Уфа" может подписать защитника ЦСКА
-
Гризманн анонсировал свой дебют за "Барселону"
-
"Динамо" сделало предложение "Штутгарту" по Донису
-
"Краснодар" сыграет с "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов и другие пары
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Райян
|26
|62
|2
|Аль-Джайш
|26
|48
|3
|Аль-Садд
|26
|47
|4
|Аль-Шорта
|26
|44
|5
|Умм Салал
|26
|41
|6
|Аль-Ахли
|26
|37
|7
|Аль-Сайлия
|26
|36
|8
|Аль-Араби
|26
|35
|9
|Аль-Гарафа
|26
|34
|10
|Аль-Хор
|26
|33
|11
|Аль-Вакрах
|26
|30
|12
|Аль-Харитийат
|26
|27
|13
|Катар СК
|26
|27
|14
|Месаймеер
|26
|6