Официально: Харт перешёл в "Вест Хэм"

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Официально: Харт перешёл в "Вест Хэм"

Лондонский "Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Манчестер Сити" Джо Харта.

"Молотобойцы" арендовали 30-летнего стража ворот с правом последующего выкупа. 

По некоторым данным, "Манчестер Сити" будет выплачивать Харту часть зарплаты.

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