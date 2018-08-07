Официально: Харт стал игроком "Бернли"

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Официально: Харт стал игроком "Бернли"

"Бернли" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Манчестер Сити" Джо Харта.

Сумма трансфера составила 3,9 миллиона евро. 31-летний страж ворот заключил с "бордовыми" двухлетний контракт.

Харт выступал за "Манчестер Сити" с 2006 года, сыграл 348 матчей и пропустил 347 голов. Сдавался в аренду "Транмир Роверс", "Блэкпулу", "Бирмингему", "Торино" и "Вест Хэму". За сборную Англии сыграл 75 матчей и пропустил 50 голов.

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