Официально: хавбек "Барселоны" перешел в "Гуанчжоу Эвергранд"

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Официально: хавбек "Барселоны" перешел в "Гуанчжоу Эвергранд"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Паулиньо перешел в "Гуанчжоу Эвергранд", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. Футболист подписал с китайским клубом контракт до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что хавбек выступал за "Гуанчжоу Эвергранд" на правах аренды с лета 2018 года, а теперь китайцы выкупили его трансфер. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей и забил 13 голов.

30-летний Паулиньо играл за "Барселону" с 2017 по 2018 годы, провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал три голевых паса. Ранее выступал за "Вильнюс", "Лодзь", "Пао де Акучар", "Брагантино", "Коринтианс", "Тоттенхэм" и "Гуанчжоу Эвергранд". За сборную Бразилии сыграл 56 матчей и забил 13 голов. Двукратный чемпион Китая, чемпион Испании, чемпион Бразилии, обладатель Кубка Китая, обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Китая, победитель азиатской Лиги чемпионов, обладатель Кубка Либертадорес, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 38 миллионов евро.

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