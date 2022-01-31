Официально: хавбек ЦСКА Бохинен продолжит карьеру в Италии

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Официально: хавбек ЦСКА Бохинен продолжит карьеру в Италии

Фото твиттер ЦСКА

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе в "Салернитану" полузащитника Эмиля Бохинена.

Итальянский клуб арендовал 22-летнего футболиста до конца сезона с опцией последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что "Салернитана" заплатит за аренду норвежца 250 тысяч евро, а выкуп будет доступен за 3,5 миллиона.

ЦСКА купил Бохинена год назад за 1,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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