Официально: хавбек ЦСКА перешёл в "Ригу"
"Рига" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника ЦСКА Данилы Янова.
Сумма трансфера составила 7 тысяч евро. 19-летний футболист заключил с латвийским клубом контракт до декабря 2021 года.
Янов является воспитанником "Строгино", за ЦСКА выступал с января 2018 года, но за основу армейцев так и не дебютировал.
Рыночная стоимость хавбека оценивается в 275 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Riga
|32
|66
|2
|Даугава Рига
|32
|59
|3
|Вентспилс
|32
|47
|4
|Валмиера
|32
|46
|5
|Спартакс
|32
|44
|6
|Liepāja
|32
|39
|7
|Елгава
|32
|38
|8
|Даугава Даугавпилс II
|32
|31
|9
|Метта / ЛУ
|32
|26