Официально: хавбек ЦСКА перешёл в "Ригу"

"Рига" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника ЦСКА Данилы Янова.

Сумма трансфера составила 7 тысяч евро. 19-летний футболист заключил с латвийским клубом контракт до декабря 2021 года.

Янов является воспитанником "Строгино", за ЦСКА выступал с января 2018 года, но за основу армейцев так и не дебютировал.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 275 тысяч евро.

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