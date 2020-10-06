Официально: хавбек Вендел перешел из "Спортинга" в "Зенит"
Хавбек "Спортинга" Вале Вендел перешел в "Зенит". Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Стороны заключили пятилетний контракт.
Официально! Вендел — в «Зените»!— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 6, 2020
Все детали: https://t.co/yHfNM9c9gC pic.twitter.com/7WhrVp4IOL
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить за трансфер 23-летнего бразильца 20 миллионов евро.
Вендел выступал за "Спортинг" с 2018 года. В 79 матчах он отметился 6 голами и 8 ассистами.
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