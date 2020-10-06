Официально: хавбек Вендел перешел из "Спортинга" в "Зенит"

Хавбек "Спортинга" Вале Вендел перешел в "Зенит". Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Стороны заключили пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить за трансфер 23-летнего бразильца 20 миллионов евро.

Вендел выступал за "Спортинг" с 2018 года. В 79 матчах он отметился 6 голами и 8 ассистами.

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