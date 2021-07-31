Официально: Хави Галан - футболист "Сельты"

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Официально: Хави Галан - футболист "Сельты"Фото: твиттер "Сельты"/Автор неизвестен

Испанский левый защитник "Уэски" Хави Галан перешел в "Сельту", сообщает сайт "небесных".

Футболист заключил с "кельтами" соглашение рассчитаное на пять лет.

Ранее сообщалось, что "Сельта" заплатит за игрока около 4 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Галан сыграл 37 матчей за "Уэску" в Ла Лиге, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

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