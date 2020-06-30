Официально: "Хетафе" выкупил Кукурелью у "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте подтвердила, что "Хетафе" выкупил права на защитника Марка Кукурелью.

Сумма сделки составила 10 миллионов евро. Также "сине-гранатовые" получат 10 процентов от последующей продажи игрока.

21-летний Кукурелья - воспитанник каталонского клуба, предпочитает играть на левом фланге обороны.

В текущем сезоне в составе "Хетафе" фулбек провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.

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