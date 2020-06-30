Официально: "Хетафе" выкупил Кукурелью у "Барселоны"

1 Теги барселонахетафемарк кукурельятрансферы

Официально: "Хетафе" выкупил Кукурелью у "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте подтвердила, что "Хетафе" выкупил права на защитника Марка Кукурелью.

Сумма сделки составила 10 миллионов евро. Также "сине-гранатовые" получат 10 процентов от последующей продажи игрока.

21-летний Кукурелья - воспитанник каталонского клуба, предпочитает играть на левом фланге обороны.

В текущем сезоне в составе "Хетафе" фулбек провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 6 ассистов. 

Не пропустите: Руководство "Барселоны" провело встречу с Сетьеном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

chumakovaleks

CEКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюx и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт ---- https://vkk.me/sexclub

Ответить

главное

У двух игроков "Оренбурга" выявлена пневмония

У двух игроков "Оренбурга" выявлена пневмония

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов