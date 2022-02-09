Официально: "Химки" арендовали защитника "Браги"
Фото: сайт "Браги"\Автор неизвестен
Бразильский защитник "Браги" Бруно Виана стал футболистом "Химок", сообщает официальный сайт красно-черных.
Сделка оформлена в виде арендного соглашения, которое рассчитано до конца нынешнего сезона.
Виана — воспитанник бразильского "Крузейро", в составе которого начал профессиональную карьеру. В 2016-м защитник перешёл в "Олимпиакос" и после сезона в греческом клубе Бруно перешел в "Брагу" на правах годичной аренды, после которой подписал полноценное соглашение с португальским клубом.
До перехода в "Химки" футболист выступал в Бразилии за "Фламенго".
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|Команда
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