Официально: "Химки" арендовали защитника "Браги"

Теги брагахимкитрансферы

Официально: "Химки" арендовали защитника "Браги"

Фото: сайт "Браги"\Автор неизвестен

Бразильский защитник "Браги" Бруно Виана стал футболистом "Химок", сообщает официальный сайт красно-черных.

Сделка оформлена в виде арендного соглашения, которое рассчитано до конца нынешнего сезона.

Виана — воспитанник бразильского "Крузейро", в составе которого начал профессиональную карьеру. В 2016-м защитник перешёл в "Олимпиакос" и после сезона в греческом клубе Бруно перешел в "Брагу" на правах годичной аренды, после которой подписал полноценное соглашение с португальским клубом.

До перехода в "Химки" футболист выступал в Бразилии за "Фламенго".

Также не пропустите: Гави подпишет долгосрочный контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА арендует хавбека "Ривер Плейта": подробности

ЦСКА арендует хавбека "Ривер Плейта": подробности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов