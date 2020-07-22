Официально: "Химки" примут участие в РПЛ

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Официально: "Химки" примут участие в РПЛ

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что подмосковные "Химки" в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге.

"Наше окончательное решение: "Химки" - в Премьер-лиге. Парни и тренерский штаб это заслужили. Пока мы не обсуждали бюджет. Принципиальная договоренность с инвестором есть. Он наш, местный. Поэтому идем в Премьер-лигу. Сохраняем состав и тренерский штаб", – приводит слова Терюшкова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что "Химки" заняли второе место в Футбольной национальной лиге и завоевали путевку в РПЛ. В ФНЛ вылетели "Крылья Советов" и "Оренбург".

Ранее сообщалось, что "Химки" могут отказаться от выступления в РПЛ. В этом случае "Крылья Советов" могли сохранить прописку в элитном дивизионе.

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