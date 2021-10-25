Официально: "Химки" уволили главного тренера

Теги химкиигорь черевченко

Официально: "Химки" уволили главного тренера

Фото сайт "Химок"

"Химки" на своём официальном сайте объявили об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.

47-летний специалист и подмосковный клуб расторгли контракт по взаимному согласию.

Ранее сообщалось, что на замену наставнику рассматриваются пять кандидатов - это Вадим ЕвсеевРашид РахимовМихаил ГалактионовКирилл Новиков и Евгений Калешин.

Черевченко возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. Команда в текущем розыгрыше РПЛ идёт на 14-м месте в таблице.

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