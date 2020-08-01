Официально: "Химки" уволили Юрана

Теги сергей юранхимки

Официально: "Химки" уволили Юрана

"Химки" на своём официальном сайте объявили об отставке главного тренера команды Сергея Юрана.

Причину увольнения 51-летнего специалиста клуб не указал.

"Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!" - написала пресс-служба.

Напомним, что под руководством Юрана "Химки" вышли в РПЛ и добрались до финала Кубка России, где уступили "Зениту" (0:1).

Не пропустите: Футболисты "Химок" попросили вернуть Юрана на пост главного тренера. | http://soccernews.ru
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