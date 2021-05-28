Официально: Хохлов - новый тренер "Ротора"

Фото сайт "Ротора" / Автор неизвестен

"Ротор" на своём официальном сайте объявил о назначении Дмитрия Хохлова на пост главного тренера команды.

45-летний специалист сменил у руля волгоградцев Юрия Батуренко.

Напомним, что "Ротор" вылетел из РПЛ по итогам сезона 2020/21, заняв итоговое 15-е место в турнирной таблице.

Хохлов ранее возглавлял только московское "Динамо" и "Кубань".

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