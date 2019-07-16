"Официально холост": Глушаков развёлся с женой

Московский городской суд расторг брак полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова и его жены Дарьи.

Также суд оставил в силе решение по алиментам. Футболист обязан отдавать бывшей супруге треть своего официального дохода плюс ежемесячно платить ей 100 тысяч рублей до достижения младшей дочерью трёхлетнего возраста.

"Сегодня завершилась даже не часть, а основная сторона разбирательства, которая меня беспокоила - это дети. Раздел имущества ещё идёт. Сегодня мы выиграли апелляцию по детям, другого решения суда я и не ожидала. Дети должны быть с матерью. Что касается посещения детей, это ещё будет обсуждаться на другом заседании.

У меня нет никаких претензий к Денису по порядку общения с детьми. Не знаю, зачем он подаёт все эти заявления. Он приходит спокойно домой, общается с детьми, забирает их и ездит спокойно с ними, развлекает. Домой он заходит как к себе. Чего ещё Денис хочет, я не понимаю. Зачем нужно это третье разбирательство - тоже. По поводу раздела имущества, экспертиза продолжается. Остался последний объект. Надеемся, судья вынесет справедливое решение", - прокомментировала ситуацию Дарья Глушакова.

Напомним, что пара находилась в браке с 2009 года. У них две дочери: Валерии в сентябре исполнится 8 лет, а Александре - в декабре будет 3 года.

Не пропустите: "Ахмат" назвал сроки восстановления Глушакова. | http://soccernews.ru