Официально: Хонда - игрок "Ботафого"
"Ботафого" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника Кейсуке Хонды.
New Game! #HondaChegou ⭐️ pic.twitter.com/et3ecitGq1— Botafogo F.R. (@Botafogo) January 31, 2020
33-летний японец являлся свободным агентом, поэтому достался бразильскому клубу бесплатно.
Условия контракта между сторонами пока неизвестны.
Последней командой Хонды был голландский "Витесс", который он покинул в декабре после отставки Леонида Слуцкого.
Ранее сообщалось, что бывший хавбек ЦСКА и "Милана" заинтересован в переходе в "Рубин", но до конкретики в этом вопросе дело не дошло.
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