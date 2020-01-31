Официально: Хонда - игрок "Ботафого"

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Официально: Хонда - игрок "Ботафого"

"Ботафого" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника Кейсуке Хонды.

33-летний японец являлся свободным агентом, поэтому достался бразильскому клубу бесплатно.

Условия контракта между сторонами пока неизвестны.

Последней командой Хонды был голландский "Витесс", который он покинул в декабре после отставки Леонида Слуцкого.

Ранее сообщалось, что бывший хавбек ЦСКА и "Милана" заинтересован в переходе в "Рубин", но до конкретики в этом вопросе дело не дошло.

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