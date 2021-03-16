Официально: Хонда стал игроком "Нефтчи"
"Нефтчи" объявил о заключении контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Стороны подписали соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.
34-летний футболист достался азербайджанскому клубу бесплатно, поскольку являлся свободным агентом.
"Нефтчи" - третья команда для Хонды за последние несколько месяцев. В декабре он покинул "Ботафого", а в феврале стал игроком "Портимоненсе", но вскоре расторг договор, не сыграв ни одного матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Карабах
|20
|45
|2
|Нефтчи
|20
|37
|3
|Интер Баку
|20
|30
|4
|Сумгаит
|20
|23
|5
|Zirə
|20
|23
|6
|Sabah
|20
|21
|7
|Səbail
|20
|20
|8
|Габала
|20
|19