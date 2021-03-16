Официально: Хонда стал игроком "Нефтчи"

"Нефтчи" объявил о заключении контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.

Стороны подписали соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.

34-летний футболист достался азербайджанскому клубу бесплатно, поскольку являлся свободным агентом.

"Нефтчи" - третья команда для Хонды за последние несколько месяцев. В декабре он покинул "Ботафого", а в феврале стал игроком "Портимоненсе", но вскоре расторг договор, не сыграв ни одного матча.

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