Официально: Хонда стал игроком "Нефтчи"

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Официально: Хонда стал игроком "Нефтчи"

"Нефтчи" объявил о заключении контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.

Стороны подписали соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.

34-летний футболист достался азербайджанскому клубу бесплатно, поскольку являлся свободным агентом.

"Нефтчи" - третья команда для Хонды за последние несколько месяцев. В декабре он покинул "Ботафого", а в феврале стал игроком "Портимоненсе", но вскоре расторг договор, не сыграв ни одного матча.

Не пропустите: Назван лучший футболист десятилетия в Азии по версии IFFHS. Хонда – только второй. | http://soccernews.ru
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