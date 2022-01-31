Официально: Хулиан Альварес - футболист "Манчестер Сити"

Фото: сайт "Сити"\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" официально объявил о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего "Ривер Плейта" Хулиана Альвареса. Футболист останется в своем нынешнем клубе до лета, после чего переберется в Англию.

Данный трансфер обошелся "горожанам" в 17 миллионов евро без учета бонусов. Контракт с Альваресом подписан на пять с половиной лет.

Спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн прокомментировал подписание аргентинца.

"Хулиан - игрок, за которым мы следили в течение некоторого времени. Он способен действовать в нескольких атакующих ролях, и мы твердо верим, что он один из лучших молодых игроков в Южной Америке.

Я счастлив, что нам удалось подписать его в "Манчестер Сити". Я верю, что мы можем предоставить ему нужные условия, чтобы он смог реализовать свой потенциал и стать топ-игроком", - сказал испанец.

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