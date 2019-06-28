Официально: Хуммельс вернулся в "Боруссию"

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Официально: Хуммельс вернулся в "Боруссию"

"Боруссия" в своем твиттере объявила о переходе в команду Матса Хуммельса из "Баварии"

Игрок вернулся в стан дордмундцев спустя два года. 30-летний футболист уже выступал за "Боруссию" с 2008 по 2016 год.

Игровой номер Хуммельса - 15.

Вероятная стоимость футболиста - 38 миллионов евро.

Хуммельс сыграл за "Баварию" в 33 матчах в минувшем сезона, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

А еще: "Боруссия" оформила трансфер Матса Хуммельса! В теории, он может стать решающим аргументом в борьбе за чемпионство| http://soccernews.ru
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