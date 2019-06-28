Официально: Хуммельс вернулся в "Боруссию"
"Боруссия" в своем твиттере объявила о переходе в команду Матса Хуммельса из "Баварии".
Игрок вернулся в стан дордмундцев спустя два года. 30-летний футболист уже выступал за "Боруссию" с 2008 по 2016 год.
Игровой номер Хуммельса - 15.
Wieder in schwarz und gelb mit meiner alten 15 / Back in black and yellow and number 15 ! pic.twitter.com/MU5t3VBPiW— Mats Hummels (@matshummels) 28 июня 2019 г.
Вероятная стоимость футболиста - 38 миллионов евро.
Хуммельс сыграл за "Баварию" в 33 матчах в минувшем сезона, отметившись 2 голами и 2 ассистами.
А еще: "Боруссия" оформила трансфер Матса Хуммельса! В теории, он может стать решающим аргументом в борьбе за чемпионство| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, кого "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести этим летом
-
Дани Алвес может продолжить карьеру в АПЛ
-
Трансфер де Лигта может обойтись "Ювентусу" в 80 миллионов евро
-
ПСЖ объявил о заключении рекордного спонсорского контракта с Nike
-
Опубликовано фото новый гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20
Лента новостей
-
Официально: Хуммельс вернулся в "Боруссию"
-
1
В "Барселоне" сообщают, что возможное возвращение Неймара в команду не повлияет на трансфер Гризманна
-
1
Месси впервые за 14 лет спел гимн сборной Аргентины
-
1
Ригони: "В сборной Аргентине играет лучший в мире футболист - Лео Месси"
-
Стало известно, кого "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести этим летом
-
Сборная Марокко минимально обыграла Кот-д'Ивуар в Кубке Африки
-
Дани Алвес может продолжить карьеру в АПЛ
-
Месси, Агуэро и Паредес - в старте на матч Венесуэлы с Аргентиной
-
Кудряшов - о Евро-2020: "Сборная России минимум до полуфинала может дойти"
-
"Краснодар" не смог договориться о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н’Жи
-
"Краснодар" не смог договориться о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н’Жи
-
Гомес продлил контракт с "Уотфордом"
-
Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал трансфер Йовича в "Реал"
-
Айртон приступил к полноценным тренировкам со "Спартаком
-
"Уфа" проиграла "Карабаху" в контрольном матче в Австрии
-
Экс-игрок "Ромы" и "Ювентуса" Аквилани завершил карьеру
-
Трансфер де Лигта может обойтись "Ювентусу" в 80 миллионов евро
-
Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке Африки
-
ПСЖ объявил о заключении рекордного спонсорского контракта с Nike
-
1
Опубликовано фото новый гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19