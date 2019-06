Официально: Хуммельс вернулся в "Боруссию"

"Боруссия" в своем твиттере объявила о переходе в команду Матса Хуммельса из "Баварии".

Игрок вернулся в стан дордмундцев спустя два года. 30-летний футболист уже выступал за "Боруссию" с 2008 по 2016 год.

Игровой номер Хуммельса - 15.

Wieder in schwarz und gelb mit meiner alten 15 / Back in black and yellow and number 15 ! pic.twitter.com/MU5t3VBPiW