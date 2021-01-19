Официально: Хунтелаар перешел в "Шальке"

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Официально: Хунтелаар перешел в "Шальке"37-летний форвард "Аякса" Клас-Ян Хунтелаар вернулся в "Шальке".

Стороны подписали контракт, рассчитанный до конца сезона. Футболист будет выходить на поле в футболке с 21-м номером.

Официальный Твиттер "Шальке" выложил фото с голландцем и  подписал: 

"Добро пожаловать назад! ОХОТНИК снова в [цветах формы, прим soccernews.ru] "королевской синеве".

Также было размещено видео с яркими моментами карьеры Хунтелаара в составе клуба.

Напомним, нападающий защищал цвета "Шальке" с 2010 по 2017 год. В 240 матчах он забил 126 голов.

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