Официально: Хунтелаар перешел в "Шальке"
37-летний форвард "Аякса" Клас-Ян Хунтелаар вернулся в "Шальке".
Стороны подписали контракт, рассчитанный до конца сезона. Футболист будет выходить на поле в футболке с 21-м номером.
Официальный Твиттер "Шальке" выложил фото с голландцем и подписал:
"Добро пожаловать назад! ОХОТНИК снова в [цветах формы, прим soccernews.ru] "королевской синеве".
Willkommen zurück, @KJ_Huntelaar!— FC Schalke 04 (@s04) January 19, 2021
Der HUNTER stürmt wieder für Königsblau #S04 | #Hunter21 | #Huntelaar
Также было размещено видео с яркими моментами карьеры Хунтелаара в составе клуба.
Der HUNTER geht wieder auf Torejagd ⚽️#S04 | #Hunter21 | #Huntelaar pic.twitter.com/MkUSEX8v61— FC Schalke 04 (@s04) January 19, 2021
Напомним, нападающий защищал цвета "Шальке" с 2010 по 2017 год. В 240 матчах он забил 126 голов.
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|Вольфсбург
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|Фрайбург
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