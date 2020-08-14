Официально: Хван Ин Бом стал игроком "Рубина"

"Рубин" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Ванкувер Уайткепс" Хван Ин Бома.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. 23-летний футболист заключил с казанским клубом контракт, рассчитанный на три года.

За новую команду корейский хавбек будет играть под 6-м номером.

Хван Ин Бом выступал за "Ванкувер Уайткепс" с января 2019 года, сыграл 41 матч, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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