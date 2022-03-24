Официально: Хвича остановил соглашение с "Рубином"
Фото: твиттер "Рубина"\Автор неизвестен
Грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия приостановил свое соглашение с клубом, сообщает официальный сайт казанцев.
"Рубин" и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта.
Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке трудового соглашения.
Мы благодарим Хвичу за проведенное время в "Рубине" и желаем удачи!" – сообщается в заявлении пресс-службы "Рубина".
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