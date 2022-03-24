Официально: Хвича остановил соглашение с "Рубином"

Фото: твиттер "Рубина"\Автор неизвестен

Грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия приостановил свое соглашение с клубом, сообщает официальный сайт казанцев.

"Рубин" и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта.

Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке трудового соглашения.

Мы благодарим Хвичу за проведенное время в "Рубине" и желаем удачи!" – сообщается в заявлении пресс-службы "Рубина".

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