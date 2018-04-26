Официально: Ибрагимович не сыграет на Чемпионате Мира

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не сыграет за сборную Швеции на Чемпионате Мира в России.

Об этом, как информирует официальная страница "сине-желтых" в фейсбук, рассказал генеральный менеджер скандинавской команды Ларс Рихт. В частности, он заявил: "Я разговаривал со Златаном. Он сказал, что не изменил своего решения и не будет играть за сборную".

Всего в составе национальной команды Швеции Ибрагимович забил 62 мяча в 116 матчах.

Напомним, до старта ЧМ-2018 осталось 50 дней. | soccernews.ru