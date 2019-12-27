Официально: Ибрагимович перешел в "Милан"

5 Теги златан ибрагимовичмилан

Официально: Ибрагимович перешел в "Милан"

Нападающий Златан Ибрагимович перешел в "Милан", сообщается на официальном сайте клуба.

38-летний футболист заключил с миланским клубом контракт до лета 2020 года.

Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, забил 56 голов в 85 матчах.

Не пропустите: "Милан" в течение суток объявит о возвращении Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Шнюк
Шнюк

Ну всё! Кто бы это чучело бы взяло? Вместо мэцци, что ли?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мэцци незаменим...Без него Каталония отделится от Мадрида..хех...

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Шнюк
Шнюк

Вот ты не прав! Каталония отделяется и присоединяется к Юпитеру. Не веришь - спроси у дятла! Он уже на Юпитере!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

У него в психушке и кенгуру ,наверное, разговоривают

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Шнюк
Шнюк

Да-да! МС Гномус даже рэп читают!

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