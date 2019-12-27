Официально: Ибрагимович перешел в "Милан"

Нападающий Златан Ибрагимович перешел в "Милан", сообщается на официальном сайте клуба.

38-летний футболист заключил с миланским клубом контракт до лета 2020 года.

Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, забил 56 голов в 85 матчах.

Не пропустите: "Милан" в течение суток объявит о возвращении Ибрагимовича. | http://soccernews.ru