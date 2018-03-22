Официально: Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Официально: Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед"

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович покинул клуб, сообщает официальный сайт "дьяволов".

Стороны договорились о досрочном прекращении контракта, который действовал до лета.

Скорее всего, форвард перейдет в один из клубов американской лиги МЛС.

36-летний Ибрагимович выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года, провел за клуб 53 матча и забил 29 голов.

Не пропустите: Ибрагимович определился со своим следующим клубом. | http://soccernews.ru

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