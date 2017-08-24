Официально: Ибрагимович вернулся в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о возвращении форварда Златана Ибрагимовича.

35-летний швед заключил с клубом контракт до лета 2018 года. За "красных дьяволов" он будет выступать под номером 10.

Напомним, что Ибрагимович защищал цвета "МЮ" с лета 2016 года, но по окончании прошлого сезона ему не предложили продлить контракт. Сейчас звёздный футболист восстанавливается после тяжёлой травмы колена. Его возвращение в строй ожидается в январе.

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