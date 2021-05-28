Официально: Ибраима Конате стал игроком "Ливерпуля"

Фото инстаграм Ибраима Конате

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника "РБ Лейпциг" Ибраима Конате.

Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Детали контракта 22-летнего футболиста с "красными" пока неизвестны.

Конате выступал за "РБ Лейпциг" с 2017 года, сыграл 95 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

"Ливерпуль" финишировал в АПЛ на третьем месте.

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