Официально: Ибраима Конате стал игроком "Ливерпуля"
"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника "РБ Лейпциг" Ибраима Конате.
Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Детали контракта 22-летнего футболиста с "красными" пока неизвестны.
Конате выступал за "РБ Лейпциг" с 2017 года, сыграл 95 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
"Ливерпуль" финишировал в АПЛ на третьем месте.
Не пропустите: "Ливерпуль" нашёл замену Вейналдуму в "Лестере". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Лапорта высказался о возможной дисквалификации "Барселоны" из Лиги Чемпионов
-
Уткин оценил выступление Кокорина за "Фиорентину"
-
Моуринью предложил Роналду продолжить карьеру в "Роме"
-
Канчельскис: "По-моему, в "Спартаке" работают неадекватные люди"
-
"Ювентус" объявил о возвращении Аллегри на пост главного тренера
-
Нападающий "Монпелье" заинтересован в переходе в "Зенит"
-
"Барселона" определилась с будущим тер Штегена
-
СМИ узнали зарплату Аллегри после возвращения в "Ювентус"
-
Официально: Ибраима Конате стал игроком "Ливерпуля"
-
Появилось фото новой третьей формы "Арсенала"
-
1
Лапорта рассказал о ситуации с контрактом Месси
-
"Локомотив" назвал лучшего игрока команды в мае
-
"Лацио" выбирает между тремя тренерами
-
Павлюченко вспомнил об игре против Роналду
-
В "Спартаке" объяснили, почему не стоит обращать внимание на связанные с клубом трансферные слухи
-
Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией
-
Ари высказался об интимном видео Дзюбы
-
Эдер покидает "Локомотив"
-
3
Официально: "Ювентус" уволил Пирло
-
"Бешикташ" намерен усилиться защитником из чемпионата Украины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18