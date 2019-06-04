Официально: Игнашевич - новый главный тренер "Торпедо"
Московское "Торпедо" на своём официальном сайте объявило о назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды.
39-летний специалист заключил со столичным клубом контракт до завершения следующего сезона с опцией продления ещё на один год.
Ранее Игнашевич покинул структуру ЦСКА, где входил в тренерский штаб одной из молодёжных команд.
Бывший защитник в течение карьеры выступал за "Патриот", "Спартак-Орехово", "Крылья Советов", "Локомотив" и ЦСКА. Повесить бутсы на гвоздь он решил после ЧМ-2018.
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|Команда
|М
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|38
|84
|2
|Крылья Советов
|38
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|3
|Енисей Красноярск
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|81
|4
|Тамбов
|38
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|38
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|Кубань
|38
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|38
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|38
|44
|13
|Химки
|38
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|Спартак Москва II
|38
|42
|15
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|Zenit St. Petersburg II
|38
|40
|17
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|40
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|Луч Владивосток
|38
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|Тюмень
|38
|39
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