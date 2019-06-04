Официально: Игнашевич - новый главный тренер "Торпедо"

Московское "Торпедо" на своём официальном сайте объявило о назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды.

39-летний специалист заключил со столичным клубом контракт до завершения следующего сезона с опцией продления ещё на один год.

Ранее Игнашевич покинул структуру ЦСКА, где входил в тренерский штаб одной из молодёжных команд.

Бывший защитник в течение карьеры выступал за "Патриот", "Спартак-Орехово", "Крылья Советов", "Локомотив" и ЦСКА. Повесить бутсы на гвоздь он решил после ЧМ-2018.

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