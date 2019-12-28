Официально: Игнатьев перешёл из "Краснодара" в "Рубин"

"Рубин" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Краснодара" Ивана Игнатьева.

Казанский клуб не раскрыл сумму трансфера. Ранее сообщалось, что речь идёт о 7 миллионах евро.

20-летний футболист заключил с "Рубином" контракт до лета 2024 года.

Игнатьев является воспитанником "Краснодара", за основу дебютировал в июле 2017 года, в его активе 54 матча, 17 голов и 5 ассистов.

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