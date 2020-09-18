Официально: Игуаин перешёл в клуб Бекхэма
Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин стал игроком "Интера Майами", сообщает официальный сайт клуба.
Условия контракта между сторонами пока неизвестны. Ранее утверждалось, что речь идёт о соглашении на два года.
32-летний футболист достался "Интеру" бесплатно, поскольку "Ювентус" отпустил его в качестве свободного агента.
За новую команду Игуаин будет выступать с "девяткой" на спине.
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|М
|О
|1
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|34
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|New York City
|34
|54
|3
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|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34