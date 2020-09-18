Официально: Игуаин перешёл в клуб Бекхэма

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин стал игроком "Интера Майами", сообщает официальный сайт клуба.

Условия контракта между сторонами пока неизвестны. Ранее утверждалось, что речь идёт о соглашении на два года.

32-летний футболист достался "Интеру" бесплатно, поскольку "Ювентус" отпустил его в качестве свободного агента.

За новую команду Игуаин будет выступать с "девяткой" на спине.

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