Официально: Игуаин покинул "Ювентус"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин покинул клуб.

Как сообщает сайт туринцев, стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию.

Thank you for everything, Pipita! — JuventusFC (@juventusfcen) September 17, 2020

32-летний аргентинец защищал цвета "Ювентуса" с 2016 года. За это время он провел 149 игр, забил 66 голов и отдал 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Игуаин продолжит карьеру в "Интер Майами".

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