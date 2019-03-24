Официально: Икарди вернулся к тренировкам с "Интером"

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Официально: Икарди вернулся к тренировкам с "Интером"

Глава медицинского департамента "Интера" Пьеро Волпи подтвердил, что форвард Мауро Икарди приступил к тренировкам в общей группе миланской команды.

"Сначала он прошёл этап физиотерапии, а затем индивидуальную реабилитацию. Он занимается в общей группе. Мы оценим его состояние на следующей неделе, и тогда сможем сказать, сколько потребуется времени, прежде чем он будет полностью готов", - цитирует Волпи официальный сайт "нерадзурри".

Напомним, что в середине февраля "Интер" отобрал у Икарди капитанскую повязку. После этого нападающий стал жаловаться на проблемы с коленом и с тех пор не участвовал в тренировках с командой.

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