Официально: Икарди вернулся к тренировкам с "Интером"
Глава медицинского департамента "Интера" Пьеро Волпи подтвердил, что форвард Мауро Икарди приступил к тренировкам в общей группе миланской команды.
"Сначала он прошёл этап физиотерапии, а затем индивидуальную реабилитацию. Он занимается в общей группе. Мы оценим его состояние на следующей неделе, и тогда сможем сказать, сколько потребуется времени, прежде чем он будет полностью готов", - цитирует Волпи официальный сайт "нерадзурри".
Напомним, что в середине февраля "Интер" отобрал у Икарди капитанскую повязку. После этого нападающий стал жаловаться на проблемы с коленом и с тех пор не участвовал в тренировках с командой.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11