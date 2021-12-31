Официально: Иконе переходит из "Лилля" в "Фиорентину"

Фото сайт "Лилля"

"Лилль" на своём официальном сайте объявил о продаже полузащитника Джонатана Иконе в "Фиорентину".

Сумма трансфера составила 14 миллионов евро, ещё 1 миллион включен в сделку в качестве бонусов.

23-летний француз заключит с "фиалками" контракт 3 января, когда в Италии откроется ТО.

Иконе выступал за "Лилль" с 2018 года, сыграл 150 матчей, забил 16 голов и сделал 27 ассистов.

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