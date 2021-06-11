Официально: Ильин перешёл в "Краснодар"

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Официально: Ильин перешёл в "Краснодар"

Фото сайт "Краснодара"

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом "Ахмата" Владимиром Ильиным.

29-летний футболист заключил с "быками" соглашение до июня 2024 года.

Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 3 миллиона евро.

Ильин выступал за "Ахмат" с января 2020 года, сыграл 40 матчей, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

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