Официально: Иньеста объявил об уходе из "Барселоны"

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Официально: Иньеста объявил об уходе из "Барселоны"
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста заявил, что он покинет команду по окончании сезона.

"Это мой последний сезон здесь. Я долго думал над этим решением. Для меня "Барса" - лучший клуб в мире. Он дал мне все", - цитирует Иньесту AS.

Скорее всего, футболист перейдет в китайский клуб "Чунцин Лифань".

33-летний Иньеста выступает за "Барселону" с 2002 года, провел за клуб 669 матчей и забил 57 голов. С каталонским клубом он завоевал 31 трофей.

Не пропустите: Бартомеу высказался о роли Иньесты в "Барселоне". | http://soccernews.ru

комментарии
Гараж Удоев

Жаль! Еще мог бы поиграть годик точно! Но, видимо, сам чувствует, что форма уже не та, боится "тормозить" команду...

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