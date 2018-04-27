Официально: Иньеста объявил об уходе из "Барселоны"



Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста заявил, что он покинет команду по окончании сезона.

"Это мой последний сезон здесь. Я долго думал над этим решением. Для меня "Барса" - лучший клуб в мире. Он дал мне все", - цитирует Иньесту AS.

Скорее всего, футболист перейдет в китайский клуб "Чунцин Лифань".

33-летний Иньеста выступает за "Барселону" с 2002 года, провел за клуб 669 матчей и забил 57 голов. С каталонским клубом он завоевал 31 трофей.

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